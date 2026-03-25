Ректор УрФУ заявил о росте стоимости обучения в вузе до 14%

Максимальный рост стоимости обучения на образовательных программах Уральского федерального университета (УрФУ) в 2026 году составит до 14%, рассказал ректор Илья Обабков в ходе прямой линии на телеканале ОТВ. Он подчеркнул, что индексация произошла в «соответствии с инфляцией». «На каждых курсах по-разному: для первого курса чуть больше, для остальных чуть меньше. Но при этом не повышать мы не можем, потому что и расходы университета растут»,— пояснил господин Обабков.

Ректор подчеркнул, что наибольший рост стоимости произошел на «особо топовых программах, где претендентов было очень много», однако заверил, что «ничего страшного не произойдет если цена поднимется». Он напомнил, что ранее в Институте радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ (ИРИТ-РТФ) проводили эксперимент, в рамках которого «сделали самую дорогу программу по искусственному интеллекту». «Думали, что никто не придет, а все равно пришли. Не всегда цена определяет, что пойдут ли ребята учиться на эту программу. Ценность ее и эффекта после окончания обучения — гораздо более сильная вещь, возникает ощущение окупаемости вложенных усилий и денег»,— сказал Илья Обабков.

Глава вуза отметил, что повышение цен на обучение в УрФУ до 14% является «разумным». «Гораздо опаснее другие факторы, что будет меньше число контрактных, бюджетных мест и неправильность выбора. Можно потратить эти деньги напрасно, поняв, что специальность или эта программа не ваша. Жалко деньги, поэтому будьте осторожны, смотрите не только на цену, но и зачем вам это надо»,— призвал он.

Василий Алексеев