На КИФ-2026 представят планы по развитию туристических ОЭЗ на Кавказе

Институт развития Кавказ.РФ представит на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ-2026) стратегии развития туристических особых экономических зон (ОЭЗ) на Северном Кавказе, сообщает пресс-служба Кавказ.РФ.

Компания управляет проектами на разных стадиях: легендарный курорт «Эльбрус» принимает около 800 тыс. туристов ежегодно, а Каспийский прибрежный кластер только начинает обзаводиться инфраструктурой. Участники деловых сессий разберут полный цикл таких проектов — от поиска инвесторов до подписания соглашений и контроля обязательств.

Сессия по оптимизации режима ОЭЗ пройдет совместно с департаментом Минэкономразвития РФ. Итоги отразятся на выставке, где стенд Кавказ.РФ посвятят дебютному полноценному сезону горнолыжного курорта «Мамисон» в Северной Осетии. Эксперты отдельно обсудят импортозамещение и строительство в горах. На сессии «Горнолыжный суверенитет страны: миссия выполнима» соберутся лидеры вроде «Руслета» и группы «Синара». Гости увидят на экспозиции ключевые разработки «Руслета» — отечественный отцепляемый зажим для канатных дорог и шкаф управления автоматикой.

Деловая программа уделит внимание кадрам. Сессия «Кадровый потенциал туризма Северного Кавказа: как обеспечить новые курорты людьми» объединит Кавказ.РФ с Ассоциацией развития кадрового потенциала туристической отрасли СКФО. К 2030 году регион потребует до 50 тыс. специалистов, и экстенсивный набор исчерпается. Участники предложат решения: бережливое производство, цифровизацию, роботизацию и новые компетенции для роста производительности.

Креативные индустрии осветят на сессии «Творцы или ремесленники?». Кавказ.РФ покажет свои кейсы, дополнив их проектами вроде запаха калмыцкой степи smell terra от Кермен Манджиевой, Кубачинского комбината из Дагестана как арт-пространства, платформы в Нальчике и канала «Новый русский культурный код».

Инвестсессия под модераторством первого замгендиректора Кавказ.РФ Андрея Цемаховича получит название «Северный Кавказ — спящий гигант для инвестиций. Как разбудить?». Обсудят барьеры, стереотипы и успехи инвесторов, разбудивших регион. Деловая часть форума развернется 29–30 апреля. Новинка КИФ-2026 — выступления глав регионов СКФО с презентациями инвестиционного потенциала субъектов.

Гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов возглавит делегацию. Институт подготовит центральную экспозицию в формате галереи современного искусства с главными проектами. Кавказ.РФ подчиняется Минэкономразвития России, куратор СКФО в правительстве — вице-премьер Александр Новак.

Резиденты ОЭЗ Северного Кавказа заявили 190 млрд руб. инвестиций к 2030 году. В 2026-м в ОЭЗ КЧР вольют 150 млн руб., а к той же дате ожидают 90 млрд руб. только в одном проекте. Частные вложения в 2025-м достигли 15 млрд руб. на «Архызе», «Эльбрусе» и «Мамисоне», льготы — 2% налог на прибыль первые пять лет, 0% на имущество десять лет — стимулируют бизнес. К 2031 году запустят пять курортов, включая «Ведучи» и «Армхи», плюс ОЭЗ на Кавказских Минеральных Водах. Новак отметил: на Кавказе 60% всех ОЭЗ России, реализуют проекты на 1,7 трлн руб., турпоток растет быстрее средних темпов. Кавказ.РФ в 2026-м получит 8 млрд руб. из федерального бюджета на туризм.

Станислав Маслаков