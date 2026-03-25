В Ярославской области новые комплексы «Паук» зафиксировали 88 тыс. нарушений ПДД
В Ярославской области комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, называемые «Пауками», зафиксировали с начала 2026 года 88,5 тыс. нарушений. Об этом на брифинге сообщил начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области полковник полиции Александр Иереев, уточняет портал Yarnews.
Из них 13 тыс. штрафов выписаны за непристегнутый ремень, еще 4 тыс. — за нарушение водителем правил пользования телефоном. Также комплексы фиксируют превышение установленного скоростного режима.
В этом году в эксплуатацию было введено 125 комплексов. Всего на территории региона работают 315 «Пауков». Александр Иереев добавил, что установка комплексов продолжится. Он также обратил внимание, что в 2025 году комплексы помогли ликвидировать 31 место концентрации ДТП в регионе.
Неделей ранее областная Госавтоинспекция сообщила о запуске в работу 16 новых комплексов.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году в Ярославской области было зафиксировано 802 тыс. правонарушений в области дорожного движения, годом ранее их было 1 млн 134 тыс.