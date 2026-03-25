Премьер Удмуртии: капремонт на дороге Юськи—Совхозный стартует в апреле

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов поручил министру транспорта и дорожного хозяйства республики Геннадию Таранову лично проконтролировать ремонтные работы на дороге Юськи—Совхозный. Об этом премьер написал в Max.

«Провел сегодня совещание по дорогам. Один из проблемных отрезков, на которые жалуются автомобилисты,— Юськи—Совхозный. Это участок федеральной трассы»,— написал господин Ефимов.

Он добавил, что сейчас погода не позволяет приступить к капитальному ремонту. Он запланирован на конец апреля. Пока подрядчик устраняет ямы, аварийные участки должны устранить к концу недели.