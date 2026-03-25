В Адыгее экс-адвоката подозревают в мошенничестве

Гиагинский межрайонный следственный отдел СК России по Республике Адыгея возбудил уголовное дело в отношении бывшего адвоката по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Дело возбуждено по материалам проверки районной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

По данным следствия, в 2023 году адвокат при исполнении договорных обязательств ввела в заблуждение женщину-клиентку и мошенническим способом получила от нее 320 тыс. руб. Полученными деньгами подозреваемая распорядилась по собственному усмотрению.

Сейчас следователи и криминалисты проводят необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.

