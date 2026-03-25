В Башкирии таможня арестовала три здания из-за 60 млн рублей долга по пошлинам

Башкортостанская таможня по требованию Уфимской транспортной прокуратуры арестовала три нежилых здания некоей компании, задолжавшей по таможенным платежам более 60 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Компания, отмечают в Приволжской транспортной прокуратуре, занимается производством масел и жиров. В ее задолженность вошли таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, проценты и пени за вывоз товаров.

После ареста имущества экспортер погасил долги перед федеральным бюджетом.

Майя Иванова