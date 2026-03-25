Звуки стрельб будут слышны в Новороссийске 26 марта

В порту Новороссийска пройдут учения со стрельбами два раза за день 26 марта. По данным пресс-службы администрации города, тренировочные мероприятия военно-морской базы будут проводиться в дневное и ночное время.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Учения в акватории Новороссийска состоятся в период с 11:00 до 13:00 и с 23:00 до 01:00. В это время НВМБ отработает практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров. Стрельбы выполняются из артиллерийских установок с молов военной гавани.

В мэрии Новороссийска напомнили, что в период проведения учений в порту запрещается движение всех маломерных судов и плавательных средств.

София Моисеенко

Новости компаний Все