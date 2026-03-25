Сергей Чижов примет участие в предварительном голосовании «Единой России»

Парламентарий подал документы в Воронежской области, которую он представляет в Государственной Думе, для выдвижения своей кандидатуры по Аннинскому одномандатному избирательному округу

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» Сергей Чижов одним из первых подал документы на участие в предварительном голосовании партии и прошел необходимые формальные процедуры.

При подаче документов присутствовали члены регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования. В их числе первый заместитель секретаря реготделения партии, руководитель фракции «Единой России» в Воронежской областной Думе Виктор Логвинов.

Сергей Чижов назвал свое решение об участии в процедуре взвешенным и ответственным шагом, который он сделал, опираясь на мнение воронежцев и оценку губернатора Воронежской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Гусева.

«В последние годы моей работы выдался сложный исторический период в стране: пандемия, специальная военная операция, беспрецедентное санкционное давление. Но мы не только выстояли, но и продолжили развитие. Следующий период не менее важный. Наши цели: решение всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным перед СВО, реализация новых нацпроектов и народной программы партии, повышение благосостояния и качества жизни наших граждан. Эффективно решать задачи такой сложности можно только вместе — в сильной команде. В этой связи поддержка Александра Гусева неоценима, а работа в такой мощной политической силе как «Единая Россия» дает абсолютную уверенность в том, что непреодолимых препятствий на нашем пути не будет»,- отметил парламентарий.

Виктор Логвинов со своей стороны обратил внимание на высокий уровень открытости процедуры предварительного голосования, которая проводится с применением самых современных технологических решений.

Напомним, «Единая Россия» - единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования - обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В этом году выдвижение кандидатов стартовало 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнётся 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.