Вице-премьер Удмуртии: укомплектованность первичного звена врачами достигла 88%

Первый зампредседателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова заявила, что республика впервые за долгое время сформировала положительный баланс в отрасли здравоохранения: по итогам 2025 года пришло больше специалистов, чем ушло. Ее слова со встречи с членами Общественной палаты Удмуртии приводит пресс-служба кабмина.

«Укомплектованность первичного звена врачами достигла 88,4%, средним медперсоналом — 93,8%, что выше среднероссийских показателей. Этому способствуют федеральные программы: в 2025 году по “Земскому доктору” и “Земскому фельдшеру” привлечены 86 специалистов, а общее число трудоустроенных молодых кадров составило 325 человек»,— говорится в сообщении.

По словам первого вице-премьера, с резервом ведется системная работа: медколледж в 2025 году принял 160 целевиков, ИжГМУ — 211. В 2026 году республика рассчитывает привлечь 88 земских медработников и трудоустроить 350 выпускников.

Напомним, по словам главы Удмуртии Александра Бречалова, за 2025 год в республику пришло 107 врачей и 162 средних медработника. При этом он добавил, что жители «справедливо жалуются» на нехватку стоматологов и некоторых узких специалистов в Воткинске, Сарапуле и районов республики.