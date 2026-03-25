Для маршрута Ростов – Таганрог – Мариуполь изменят класс судна «Метеор»

Для запуска межрегионального водного маршрута Ростов – Таганрог – Мариуполь потребуется решение ряда комплексных задач: переоборудование скоростного судна «Метеор 120Р-7» и установка причалов. Об этом сообщает пресс-служба СПК «Дон».

Переоборудование скоростного судна «Метеор 120Р-7» уже началось и завершится к лету 2026 года. Его переводят из речного класса «О» в класс «О-ПР» (река-море). Параллельно прорабатывается вопрос инфраструктуры.

«В порту Таганрога завершаются работы по дооборудованию плавучего причала, способного принимать скоростные суда. В Мариуполе профильные ведомства ДНР определяют площадку для пассажирского причала, отвечающую всем стандартам безопасности и имеющую достаточную глубину», — отметили в пассажирской компании.

Отмечается, что для успешного запуска маршрута, кроме технической готовности флота и причалов, необходимо проработать вопрос субсидирования перевозок, чтобы сделать билеты доступными по цене.

Наталья Белоштейн