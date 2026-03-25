Житель Севастополя, числившийся без вести пропавшим после взрыва в доме, погиб

В рамках расследования уголовного дела по факту обрушения дома в Севастополе установлен факт гибели местного жителя, который числился пропавшим без вести после взрыва. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

В ходе проведения следственных мероприятий на месте происшествия в доме по улице Павла Корчагина, 14 в Севастополе, обнаружили и изъяли фрагменты останков тела. Согласно результатам проведенной ДНК-экспертизы, обнаруженные фрагменты принадлежат ранее без вести пропавшему 20-летнему жителю квартиры, расположенной на первом этаже, где произошел взрыв.

Сейчас продолжается проведение следственных действий, в том числе ряда экспертиз, для установления причины произошедшего взрыва.

«Ъ-Кубань» писал, что в доме на улице Корчагина, 14 в Севастополе произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом №20. В результате происшествия погибла одна женщина. Ее сын числился без вести пропавшим.

Глава Севастополя Михаил Развожаев посетил детей, пострадавших при взрыве на улице Павла Корчагина. В городской больнице №5 продолжают лечение трое несовершеннолетних. Две сестры получили травмы в квартире, где произошел взрыв. Одну девочку прооперировали, она находится в реанимации в стабильном состоянии.

