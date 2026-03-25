Мэрия Уфы внесла Telegram и Max в специальный порядок ведения соцсетей

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев внес изменения в порядок ведения аккаунтов городских властей в соцсетях. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Положение о ведении аккаунтов главы администрации города, мэрии, а также отраслевых и территориальных органов принято летом прошлого года. Как сообщал «Ъ-Уфа», документ требовал оставлять открытыми комментарии к публикациям. Одновременно запрещалось использовать в общении с пользователями канцеляризмы и стилистику пресс-релизов.

Если первая версия положения распространялась лишь на аккаунты во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», то теперь порядок охватывает и мессенджеры — Max и Telegram.

Кроме того, мэрия регламентирует политику информационной безопасности в отношении официальных страниц: власти и муниципальные учреждения должны использовать сложные пароли (не менее восьми знаков) к страницам, менять их не реже раза в квартал, не использовать в паролях данные, несущие «смысловую нагрузку», как даты или имена.

Ответственным за исполнение постановления назначен замглавы администрации Дмитрий Черенков, курирующий пресс-службу мэрии.

Идэль Гумеров