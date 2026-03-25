Бастрыкин запросил доклад о загрязнении воздуха в Азове выбросами с производства

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о загрязнении воздуха в Азове выбросами с пищевого комбината и городской свалки. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Поводом для расследования стали сообщения в соцсетях о том, что в городе длительное время вблизи жилых домов функционирует пищевой комбинат, в результате деятельности которого в атмосферу постоянно происходят выбросы вредных веществ.

«Кроме того, на территории города располагается несанкционированная свалка, где происходят возгорания, приводящие к распространению резкого неприятного запаха. Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли, мер к устранению нарушений, в том числе установке оборудования для очистки выбросов, не принимается»,— добавили в СКР.

По данным фактам СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело.

Наталья Белоштейн