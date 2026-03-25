ФК «Урал» проведет домашний матч с «Чайкой» на «Екатеринбург Арене»

ФК «Урал» проведет домашний матч 27-го тура чемпионата Лиги PARI против «Чайки» на стадионе «Екатеринбург Арена», сообщили в клубе. Игра состоится 5 апреля, начало — в 16:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, футбольный клуб переносил домашние матчи с тульским «Арсеналом» и красноярским «Енисеем» на манеж «Урал» из-за погодных условий. Как тогда пояснял президент клуба Григорий Иванов, из-за аномально холодного февраля и начала марта газон на стадионе не удалось подготовить вовремя.

После 25 туров Первой лиги «Урал» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Следующий матч екатеринбургский клуб проведет 29 марта в гостях у «Родины».

Полина Бабинцева