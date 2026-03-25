Суд в Удмуртии пересмотрел дело педиатра об осложнении аппендицита у подростка

Сарапульский горсуд Удмуртии изменил приговор педиатру местной больницы, допустившей развитие фиброзно-гнойного перитонита у 11-летней девочки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Суд установил, что с 13 по 17 января 2021 года педиатр стационара Сарапульской городской больницы неверно оценила состояние здоровья ребенка с острым аппендицитом. Находясь в медучреждении, подросток получала неверное лечение.

«Преступное бездействие лечащего врача привело к ухудшению состояния здоровья ребенка в виде развития вторичных гнойно-септических осложнений»,— говорится в сообщении.

17 января 2021 года пациентку направили в Республиканскую детскую клиническую больницу, где ей диагностировали фиброзно-гнойный перитонит.

Дело педиатра рассматривал мировой судья судебного участка в Сарапуле. 16 января 2026 года он признал ее виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ст. 118 УК) и назначил два года ограничения свободы. На тот же срок фигурантке было запрещено заниматься врачебной деятельностью.

«В связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности подсудимая от назначенного наказания была освобождена»,— говорится в сообщении.

Осужденная и ее адвокат не согласились с приговором, указав, что вина подсудимой не доказана. 18 марта дело пересмотрел Сарапульский горсуд Удмуртии. Апелляционная инстанция изменила приговор, исключив из отягчающих обстоятельств совершение преступления в отношении малолетнего (п.«з» ч. 1 ст. 63 УК). В остальной части приговор оставлен без изменения.