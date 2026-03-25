Из Геленджика начнут летать прямые рейсы в Сургут, Тюмень и Уфу

С 2 июня 2026 года авиакомпания Utair начнет выполнять прямые рейсы между Геленджиком и тремя городами России. Полеты продлятся до конца сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Прямые рейсы из Геленджика в Тюмень будут выполняться по вторникам и воскресеньям. Прилет в Геленджик запланирован на 10:30, обратный вылет — в 11:30. Время в пути составит около 4,5 часов.

Рейсы из Сургута будут осуществляться по субботам. Вылет из Сургута запланирован на 07:50, прилет в Геленджик — в 11:00, обратный рейс — в 12:00. Из Уфы самолеты будут летать по воскресеньям, вылет — в 08:25, прилет в город-курорт — в 10:10, обратный рейс — в 11:10.

Администрация города напоминает, что из Сургута и Тюмени прямые рейсы в Геленджик не выполнялись около пяти лет. Помимо новых направлений, авиакомпания продолжит выполнять рейсы в Москву — ежедневно в аэропорт Внуково, а также в Санкт-Петербург — по средам и воскресеньям. Всего в весенне-летнем расписании аэропорт будет обслуживать рейсы по 11 направлениям.

Алина Зорина