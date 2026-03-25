В Челябинской области инфляция замедлилась до 4,9%

В феврале 2026 года годовая инфляция в Челябинской области составила 4,95%, замедлившись к январю на 0,2%. Темпы роста цен ниже, чем в целом по стране (5,9%), сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Годовой рост цен на продовольственные товары уменьшился до 4,4% после почти 5% в январе. Заметнее всего выросла стоимость овощей борщевого набора из-за традиционного для этого времени года исчерпания запасов местных овощей и замещения их более дорогой привозной продукцией. Подорожали огурцы и помидоры, так как производители переносили в цены увеличившиеся затраты на подсвечивание, отопление и обслуживание теплиц. Стоимость куриных яиц выросла после продолжительного снижения. Подешевели сыр и сливочное масло. Уменьшились закупочные цены на основное сырье для их производства — сырое молоко, предложение которого выросло как по стране, так и в регионе. Снизилась стоимость чая, кофе, какао.

Инфляция на непродовольственные товары после 2,7% в начале года составила 2,5%. Продолжился рост цен на печатные издания. Во многом он обусловлен увеличением издержек производителей и ретейлеров на расходные материалы, услуги типографий, логистику, обслуживание оборудования и аренду помещений. Стали дороже легковые автомобили из-за повышения с начала 2026 года утилизационного сбора и ставки НДС. Кроме того, в связи с ростом логистических издержек подорожали подержанные иномарки. Снизились цены на телерадиотовары, компьютеры, бытовую технику и электротовары после укрепления рубля и постепенного уменьшения спроса на них. Подешевели обувь, одежда и трикотаж.

Инфляция на услуги ускорилась — с 8,4% до 8,9%. Заметнее всего подорожали услуги зарубежного туризма. Этому способствовал сезонно повышенный спрос жителей региона на туры в отдельные страны. Стали дороже услуги ветеринаров, так как у ветклиник выросли затраты на закупку расходных материалов и инструментов, обслуживание медоборудования и содержание помещений. Подешевела аренда квартир. Активный ввод в эксплуатацию новых многоквартирных домов увеличил предложение жилой недвижимости, в том числе для сдачи.

Виталина Ярховска