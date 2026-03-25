Альфа-банк стал лауреатом международной премии в номинации «Цифровой лидер» на Африканском Финтех-форуме 2026. Это единственная российская компания среди лауреатов и первый российский банк, получивший финтех-награду в ЮАР. Награда подтверждает статус Альфа-банка как технологического лидера на глобальном уровне. Эксперты отметили стратегический фокус компании на технологическом развитии и системный подход к внедрению инноваций. Банк активно использует искусственный интеллект, data-driven-модели и масштабируемую технологическую инфраструктуру, что позволяет переосмысливать клиентский опыт и формировать новые стандарты финансовых сервисов.

Louis Vuitton, Gucci и Cartier активно наращивают число новых бутиков в Европе, хотя спрос на люкс снижается. Число магазинов люксовых брендов в 2025-м выросло на 13%. Париж стал лидером, там запустили 20 бутиков. При этом, по данным международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield, покупатели стали меньше тратить на товары класса люкс. Давит на спрос мировая экономическая неопределенность.

Магазины спорттоваров Desport (бывшие Decathlon) снова пытаются обанкротить. В этот раз истцы — ООО «Юридическая сила» и ООО «Элара», представляющие контрагентов сети. Desport раньше быстро урегулировала обязательства перед кредиторами, но сейчас они накапливаются, а урегулирование происходит медленнее. Эксперты связывают это с дорогими кредитами: обслуживать оборотный капитал стало дороже, поэтому платежи поставщикам задерживаются.