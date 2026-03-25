Главным архитектором Азова назначен Илья Старцев
Победителем конкурса на замещение вакантной должности главного архитектора Азова стал Илья Старцев. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба администрации Азова
Господин Старцев окончил Ростовский государственный строительный университет. Карьеру начал в азовском МП «Архитектура и строительство». Возглавлял Архитектурно-планировочное бюро Батайска. Два года был главным архитектором Белокалитвинского района.
С 2020 года являлся главным архитектором Азовского района — заместителем главы администрации по строительству.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», бывший главный архитектор Азова Марина Ковалевич была осуждена к семи годам и одному месяцу колонии общего режима за крупную взятку от застройщика.