Главным архитектором Азова назначен Илья Старцев

Победителем конкурса на замещение вакантной должности главного архитектора Азова стал Илья Старцев. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Господин Старцев окончил Ростовский государственный строительный университет. Карьеру начал в азовском МП «Архитектура и строительство». Возглавлял Архитектурно-планировочное бюро Батайска. Два года был главным архитектором Белокалитвинского района.

С 2020 года являлся главным архитектором Азовского района — заместителем главы администрации по строительству.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», бывший главный архитектор Азова Марина Ковалевич была осуждена к семи годам и одному месяцу колонии общего режима за крупную взятку от застройщика.

Наталья Белоштейн