Компания Эдуарда Краснова отремонтирует воронежский онкоцентр за 409 млн рублей

Контракт на разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт отделения радионуклидной терапии и диагностики Воронежского областного научно-клинического онкологического центра получило местное ООО «Регионжилстрой», которое контролирует многопрофильный бизнесмен и концессионер парка «Танаис» в облцентре Эдуард Краснов. С компанией заключили соглашение по начальной цене 408,9 млн руб. Заказчик — областное министерство строительства. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Компания стала единственным участником конкурса. По условиям контракта подрядчик обязан выполнить обмерные работы, провести визуальное и инструментальное обследование конструкций и инженерных систем, а также выполнить проверочные расчеты несущей способности в зонах установки тяжелого медицинского оборудования. На основе полученных данных компания разработает проектно-сметную документацию, включающую разделы «Радиационная безопасность» и «Радиационный контроль». Проект должен пройти государственную экспертизу на достоверность определения сметной стоимости и экспертизу в Роспотребнадзоре. После этого подрядчик имеет право приступить к ремонту. Завершить работы необходимо до 31 августа 2027 года.

По данным Rusprofile, ООО «Регионжилстрой» зарегистрировано в ноябре 2012 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Директором является Роман Ещенко, ему же принадлежат 25% долей компании. 50% долей сосредоточены у Эдуарда Краснова, еще 25% — у Екатерины Алексеевой. Выручка компании в 2024 году составила 939 млн руб., чистая прибыль — 21 млн руб.

В конце января главным врачом Воронежского областного онкодиспансера был назначен Руслан Мошуров. На этой должности он сменил своего отца Ивана Мошурова, перешедшего на пост ректора ВГМУ имени Бурденко.

Кабира Гасанова