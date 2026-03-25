На Дону заключены контракты по регулируемым тарифам на 17 маршрутам в СНТ

Власти Ростовской области заключили госконтракты на работу по регулируемым тарифам 17 межмуниципальных маршрутов, связывающих Ростов-на-Дону с СНТ «Ветеран», «Содружество», «Комбайностроитель», «Задонье», «Оптимист», «Рассвет», «Дон», «Горизонт» и прочие. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что к работе будут допускаться автобусы категории М3 не старше семи лет, оснащенные двигателями экокласса не ниже «ЕВРО-5», оборудованные кондиционерами и отоплением.

Автобусы будут оснащены терминалами для безналичной оплаты, камерами видеонаблюдения, аппаратурой ГЛОНАСС для контроля графика движения и реагирования на жалобы пассажиров.

Кроме этого, к единому стандарту будет приведен внешний вид автобусов — их цвет должен быть белым. В первый месяц работы подрядчики оформят кузова с использованием стиля туристического бренда региона.

Наталья Белоштейн