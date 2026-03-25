На Ставрополье в пользу пенсионера с мошенника взыскано 4 млн рублей

По иску прокурора Шпаковского района в пользу 89-летнего пенсионера, пострадавшего от мошенников, взыскано 4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Пенсионеру позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник заявил, что с банковского счета пострадавшего пытаются похитить деньги. Чтобы спасти сбережения, звонивший предложил перевести их на якобы безопасный счет, который он назвал.

Собеседник также убедил пенсионера не рассказывать о разговоре членам семьи и при переводе денег в банке сообщить сотрудникам, что это оплата за покупку квартиры.

«Введенный в заблуждение потерпевший выполнил поручение куратора и перевел на банковский счет, указанный мошенником, 4 млн руб., ранее полученных от продажи недвижимости», — отметили в прокуратуре.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе расследования установлено, что владельцем банковского счета, на который поступили сбережения пенсионера, являлся житель Кемеровской области.

Позже прокуратура направила исковое заявление в Куйбышевский районный суд Новокузнецка Кемеровской области с требованием о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения – на контроле прокуратуры.

Наталья Белоштейн