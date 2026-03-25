Средняя площадь проданных в новостройках Удмуртии квартир упала на 7,2% за год

Средняя площадь реализованных квартир в новостройках Удмуртии составила в начале года 44,2 кв. м, что на 7,2% меньше, чем годом ранее. Такую статистику приводят в аналитическом центре «Движение.ру» по данным Единой информационной системы жилищного строительства.

В целом по России показатель впервые опустился ниже 45 кв. м, до 44,8 кв. м. За год число регионов с крупными жилищными рынками (от 1 млн кв. м), где средняя площадь приобретенного жилья превысила 50 кв. м, сократилось с семи до одного. Единственным таким субъектом стала Самарская область (–5,8%, до 50,8 кв. м).

По сокращению площади Удмуртия заняла восьмое место по стране. Наибольшее сокращение показателя зафиксировали в Рязанской области (–19,1%, до 44 кв. м). В Тульской области, напротив, площадь увеличилась (+7,4%, до 46 кв. м).

По словам руководителя аналитического центра «Движение.ру» Яна Гравшина, пик продаж жилья в новостройках по стране пришелся на конец 2025-го и начало 2026 года.

«Спрос был разогрет вступившими в силу с февраля изменениями программы семейной ипотеки. Покупатели стремились успеть приобрести хоть какое-то жилье при довольно ограниченном лимите, которого в существующих условиях очевидно не хватает на приобретение квартир более или менее значительных площадей»,— сказал он.

Господин Гравшин напомнил, что в Москве и Санкт-Петербурге лимит составляет 12 млн руб. В большинстве крупных регионов — 6 млн руб. «По сути, эти “семейные” кредиты ушли в сегмент студий и однокомнатных квартир, что и повлияло на показатель, причем очень существенно»,— резюмировал он.

Напомним, средняя цена 1 кв. м на первичном рынке Ижевска за год выросла на 12% — до 133,4 тыс. руб. к началу 2026 года.