Три жителя Крыма обвиняются в создании порнографических материалов со школьницей

Три жителя Крыма обвиняются в использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов и последующем вымогательстве под угрозой распространения материалов, позорящих пострадавшую. Им предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 242.2, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Согласно версии следствия, фигуранты установили скрытую видеокамеру в квартире по улице Кирова в Ялте. После встречи их общего знакомого с несовершеннолетней они изготовили видеозаписи интимного содержания. Затем они угрожали, что распространят материал, и потребовали от знакомого 3 млн руб.

Преступные действия жителей Крыма выявили оперативные сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. Сообщников задержали по местам жительства, сейчас они находятся под стражей.

В отношении 31-летнего жителя Ялты, которого шантажировали, также возбуждено уголовное дело по факту совершения развратных действий против несовершеннолетней (ч. 1 ст. 135 УК РФ).

