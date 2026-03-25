Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Miu Miu Фото: Miu Miu

Продолжу рассказывать об интересных проектах во время миланского Salone del Mobile, где, помимо мебели и дизайна, все чаще появляются культурные инициативы крупных модных домов.

Miu Miu в этом смысле действует почти традиционно и каждый год придумывает на время салона какой-то интеллектуальный или культурный формат. И хотя недавно вокруг книжных сумок Dior было немало иронии, стоит признать, что у Miu Miu книжный проект получается действительно симпатичным и вполне содержательным. В этом году бренд представляет четвертую итерацию своего Miu Miu Literary Club под названием Politics of Desire («Политика желания»).

Проект посвящен теме сексуальности, согласия и желания. Он строится вокруг текстов двух авторов — лауреата Нобелевской премии 2022 года, французской писательницы Анни Эрно, а также писательницы и академика, бывшего министра образования Ганы Амы Аты Айду. В пространстве Circolo Filologico Milanese 22 и 23 апреля пройдут паблик-токи, лекции и перформансы, которые объединят междисциплинарное сообщество женщин и предложат новый взгляд на творчество этих авторов.

24 апреля это место превратится в открытую читальную комнату для всех посетителей, а гости клуба получат книги 2026 года — те самые «История девочки» Эрно и «Перемены: история любви» Айду. Полная программа будет объявлена позднее, а регистрация на событие откроется 13 апреля на сайте бренда.

Анна Минакова