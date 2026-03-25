«Отмечается интерес бизнеса и инвесторов к покупке офисной недвижимости»

Столичный рынок офисной недвижимости класса А продолжает развиваться в условиях острого дефицита спекулятивного предложения и трансформации рынка: спрос и предложение смещаются в сторону модели продажи площадей. Тенденции, вероятно, сохранятся и в перспективе ближайших четырех лет, полагают эксперты компаний «Север» и IPG.Estate.

С 2026-го по 2029-й годы рынок Москвы ожидает ввод более 3 млн кв. м офисной недвижимости, из которых почти три четверти объектов относятся к классу Prime, A+ и A. При этом более 70% всего нового предложения предлагается в продажу. Структура спроса, в свою очередь, тоже претерпела изменения, отмечают эксперты. Со стороны предложения, помимо классической аренды, фиксируется рост доли сервисных офисов, а также офисов в продажу. Кроме того, отмечается интерес как бизнеса, так и инвесторов к покупке офисной недвижимости. Дефицит качественного предложения на спекулятивном рынке привел к тому, что крупные компании строят собственные штаб-квартиры.

Важно отметить и процесс децентрализации рынка офисной недвижимости Москвы, что, по мнению брокеров, во многом связано c последовательной городской политикой в части стимулирования развития рынка посредством программ МПТ и КРТ и их льготными условиями. В этих условиях девелоперы все чаще адаптируют продукт под структуру спроса и особенности локаций. И по мере сокращения количества доступных участков строительство высококлассных офисных центров будет смещаться в новые локации. Для многих девелоперов это может стать одной из ключевых стратегий на ближайшие годы.

Светлана Бардина