Челябинский обком КПРФ просит демонтировать памятник белочехам

Челябинский областной комитет КПРФ направил обращение в прокуратуру региона и главе Челябинска Алексею Лошкину, предложив снести мемориал белочехам на привокзальной площади. Об этом сообщает секретарь областного обкома Денис Курочкин.

Денис Курочкин подчеркивает, что этот памятник увековечивает тех, кто в 1018 году начал вооруженный мятеж против страны и вступил в Гражданскую войну на стороне «интервентов». Мемориал установили в рамках соглашения с Чехией о воинских захоронениях 1999 года. Но, как подчеркивает секретарь обкома, на этом месте захоронений не было.

«С самого открытия мемориал вызывал протесты граждан. В марте 2024 года прокуратура города уже указывала на необходимость сноса. Прошло два года — никаких действий не предпринято. Особую остроту вопросу придает сегодняшняя политическая реальность: Чешская Республика — член НАТО, с февраля 2022 года официально оказывает военную и финансовую помощь киевскому режиму, применяет санкции против России. В Чехии на государственном уровне принижают роль нашей страны в освобождении Европы, в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу, — отмечает Денис Курочкин.

Виталина Ярховска