Задержан житель Таганрога по подозрению в торговле персональными данными

Сотрудники БСТМ МВД России задержали жителя Таганрога, подозреваемого в создании и управлении одной из крупнейших международных хакерских платформ. На протяжении четырех лет через нее велась торговля украденными базами персональных данных. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации госпожи Волк, на платформе размещались сотни миллионов учетных записей пользователей, банковские реквизиты, логины и пароли, а также корпоративные документы, полученные во время взломов. Более 147 тыс. пользователей, зарегистрированных на форуме, могли покупать и продавать эти данные, а также использовать их для мошенничества.

Во время обыска из дома подозреваемого изъяты технические средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 6 ст. 272.1 УК РФ «Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения».

Фигурант заключен под стражу.

Наталья Белоштейн