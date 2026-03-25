В Прикамье запуск новых девелоперских проектов вырос на 792%

За первые два месяца 2026 года пермские девелоперы запустили строительство 107 тыс. кв. м жилья. Относительно января—февраля прошлого года этот показатель вырос на 792% (в 2025-м — 12 тыс. кв. м). Об этом сообщают аналитики центра «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере жилищного строительства.

В Москве в январе—феврале этого года рост строительства жилья составил 33% (с 407 тыс. до 541 тыс. кв. м), в Московской области — 299% (со 161 тыс. до 530 тыс. кв. м). Заметный рост также зафиксирован в Республике Удмуртии (на 388%), Тульской области (+386%), Ростовской области (+296%). Снизили показатели Воронежская область (–74%), Республика Татарстан (–64%), Новосибирская область (–21%).