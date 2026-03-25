На экс-начальника отдела закупа «Арианта» завели еще одно дело о взяточничестве

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области возбудил новое уголовное дело в отношении 43-летнего бывшего руководителя отдела закупа ООО «Агрофирма „Ариант“» Максима Бергера. Его подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в октябре-ноябре 2025 года Максим Бергер получил от учредителя компании взятку за лоббирование интересов этой организации при заключении контрактов с агрофирмой. Также он осуществлял общее покровительство и попустительство по службе при проверке, приемке и своевременной оплате поставляемых товаров.

Уголовное дело также возбуждено в отношении 32-летнего взяткодателя по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). По месту его жительства провели обыск, решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Максима Бергера задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в декабре прошлого года. Его обвиняют по той же статье. По данным УФСБ, господин Бергер причастен к «теневому обороту зерновых культур». При посредничестве третьих лиц он получил от производителя сельскохозяйственных товаров взятку за содействие при заключении контрактов с агрофирмой и лоббирование интересов организации, считает следствие.

Виталина Ярховска