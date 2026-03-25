«Пермгорэлектротранс» увеличил убыток на 16% в прошлом году

Выручка МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) в 2025 году выросла на 30% и составила 2,463 млрд руб. против 1,885 млрд руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Чистый убыток предприятия при этом вырос на 16% — с 139,3 млн руб. до 162,9 млн руб.

«Пермгорэлектротранс» занимается трамвайными перевозками, а с 2019 года и автобусными перевозками в Перми. МУП выполняет около 30% транспортной работы в Перми.