В Кировской области планируют построить станкостроительный завод
В Кировской области в 2026 году начнется работа по возведению нового станкостроительного завода, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Реализацией проекта займется инвестор из другого региона совместно с кировским предприятием.
Как отметил губернатор области Александр Соколов, удалось привлечь несколько миллиардов рублей инвестиций.
По его словам, через два года планируется выпускать линию станков для металлообработки.