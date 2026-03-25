В Кировской области в 2026 году начнется работа по возведению нового станкостроительного завода, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области планируют построить станкостроительный завод

В Кировской области планируют построить станкостроительный завод

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Реализацией проекта займется инвестор из другого региона совместно с кировским предприятием.

Как отметил губернатор области Александр Соколов, удалось привлечь несколько миллиардов рублей инвестиций.

По его словам, через два года планируется выпускать линию станков для металлообработки.

Анна Кайдалова