В Ульяновской области остановили процесс слияния медучреждений

В Ульяновской области приостановлена реорганизация медучреждений региона путем слияния. Об этом стало известно во вторник на заседании комитета по соцполитике при обсуждении отчета министра здравоохранения Марии Шалягиной об итогах деятельности регионального минздрава в 2025 году.

Процесс реорганизации был инициирован региональным минздравом в октябре 2024 года. Предлагалось произвести шесть слияний 16 медучреждений в Ульяновске и в Мелекесском районе региона. В региональном минздраве поясняли, что инициатива была направлена на повышение качества медицинской помощи и связана с нехваткой кадров и современного оборудования. Против реформ выступили общественники и медперсонал, но в конце декабря 2024 года решение было принято, процедура запущена и в течение 2025 года завершена.

Глава комитета Сергей Шерстнев заявил на заседании, что «последующие этапы реорганизации должны быть приостановлены», пока не станут очевидны результаты слияний. В беседе с «Ъ-Волга» он отметил, что после реорганизации стало поступать «достаточно много жалоб» как от пациентов, так и от медперсонала.

По словам главы комитета, анализ итогов реорганизации необходимо будет подготовить к августу текущего года, «после чего обсудить все плюсы, минусы и ошибки» с депутатами заксобрания для дальнейших решений.

Сергей Титов, Ульяновск