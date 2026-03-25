Бухгалтер одного из ГКУ в Прикамье обвиняется в хищении 2,9 млн рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ведущего бухгалтера одного из государственных казенных учреждений (ГКУ). Она обвиняется в мошенничестве, с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размерах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По данным следствия, ведущий бухгалтер ГКУ с апреля 2023 года по 10 декабря 2024 года вносила в реестры для зачисления денежных средств данные третьих лиц, не являющихся сотрудниками бюджетного учреждения здравоохранения. В результате незаконных действий на подконтрольные обвиняемой счета были перечислены денежные средства в качестве заработной платы на общую сумму более 2,9 млн руб.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Уголовное дело направлено в Кировский суд Перми для рассмотрения по существу.