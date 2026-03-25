Химиотерапевтический стационар Свердловского онкодиспансера увеличат вдвое

Свердловский областной онкологический диспансер (СООД) в Екатеринбурге планирует увеличить количество коечных мест в дневном химиотерапевтическом стационаре в два раза, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам главного врача онкодиспансера Евгения Киселева, лечение будет вестись в свободных помещениях поликлиники госпиталя ветеранов войн, который находится рядом с основным корпусом онкоцентра. «В основном корпусе СООД реализовать эту задачу невозможно из-за отсутствия площадей. Благодаря открытию дневного стационара в госпитале планируется поэтапно увеличить коечный фонд с 45 до 90 мест»,— рассказал он.

Первые палаты, регистратура, ординаторская, кабинет разведения химиопрепаратов будут открыты в апреле на шестом этаже. Для приготовления лекарств закупят четыре дополнительных ламинарных шкафа. Остальные помещения и палаты будут открываться постепенно по мере обновления. Каждая палата рассчитана на четырех пациентов, проходящих химиотерапию.

Ирина Пичурина