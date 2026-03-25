Женщины расправляют крылья

Символично, что форум с таким названием соберет под своей эгидой московских и петербургских спикеров и сотни участников из разных индустрий в историческом бальном зале «Крыша». В 2025 году он проходил в отеле «Карлтон Москва», объединив 1300 участниц.

Проектирование будущего, карьера и личная самореализация, культура и красота в жизни женщины, лидерство и здоровье, энергия, управление стрессом и, наконец, мужской взгляд на современную женщину — все эти темы обсудят делегаты форума во время выступлений, лекций, практикумов и менторских встреч.

Организатором и ведущей панельной дискуссии «Искусство как источник вдохновения. Петербург — место силы» выступит генеральный директор «Гранд Отеля Европа» Юлия Пашковская.

«В рамках своей стратегии устойчивого развития "Гранд Отель Европа" поддерживает социальные инициативы, и форум "Woman Wings / Крылья женщины" — пример вдохновляющего события для реализации потенциала женщин и нетворкинга для петербургской аудитории. За 150 лет жизни отеля в его стенах проходили встречи лидеров государств, заключались исторические сделки. Я желаю участницам форума, чтобы амбиции, рожденные в этих стенах, были столь же велики и привели к большому успеху»,— отмечает Юлия Пашковская.

Актуальные для женщин темы представят яркие спикеры: в числе участников форума официальный представитель МИД России Мария Захарова, кандидат экономических наук, эксперт по управлению, развитию бизнеса и стратегическому мышлению Михаил Федоренко, адвокат Екатерина Духина, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Светлана Трофимова.

Сферу культуры и искусства представят галерист Марина Гисич, директор Музыкального театра им. Шаляпина Юлия Стрижак, советник генерального директора Государственного Эрмитажа Светлана Даценко, тележурналист и режиссер Ника Стрижак.

Форум организован сообществом «Woman Wings / Крылья женщины» при поддержке «Гранд Отеля Европа» и отеля «Карлтон Москва».

