Жителя Озерска будут судить за мошенничество при строительстве домов и бань

Следственный отдел УМВД России по Озерску завершил расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в девяти эпизодах мошенничества при строительстве каркасных изделий (ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, в 2024-2025 годах горожанин арендовал офис на одной из торговых площадок и заключал договоры с жителями на изготовление и монтаж домов, бань и беседок. Он составлял расписки, когда озерчане оставляли предоплату. Но взятые на себя обязательства горожанин исполнять не собирался и распоряжался деньгами по своему усмотрению. Всего от его действий пострадали восемь человек, общий ущерб составил 4 млн руб.

На имущество обвиняемого, включая недостроенные каркасные изделия и автомобиль, наложен арест на сумму 1,5 млн руб.

Виталина Ярховска