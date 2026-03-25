Средний размер автокредита в Белгородской области взлетел почти на 40% за год

В феврале 2026-го средний размер выданных кредитов на новую машину или авто с пробегом составил в России 1,5 млн руб., увеличившись за 12 месяцев на 27,3%. Однако в Белгородской области рост составил сразу 38,6%, что вывело регион в лидеры по этому показателю среди 30 субъектов РФ с наибольшими объемами автокредитования. Сумма займа соответственно выросла с 1 до 1,4 млн руб. Информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Из числа представителей макрорегиона в топ-30 также попала Воронежская область, где средняя сумма автокредита за год увеличилась на 21% — до 1,3 млн руб. Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области в перечне не представлены в силу низких объемов автокредитования.

Наибольший размер автокредитов в феврале 2026 года отметили в Москве (2,2 млн руб.), Московской области (1,9 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,8 млн руб.), Ленинградской области (1,7 млн руб.) и Краснодарском крае (1,6 млн руб.).

Аналитики отметили, что средний размер выданных автокредитов в стране рос до осени 2025-го и стабилизировался в последние полгода на уровне 1,5 млн руб. Динамику фиксируют на фоне снижения спроса и связывают с повышением утилизационного сбора.

«Ъ-Черноземье» ранее писал, что в январе 2026-го средний срок кредита на авто в Воронежской и Липецкой областях приблизился к шести годам.

Денис Данилов