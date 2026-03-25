В Перми на два месяца ограничат движение на улице Строителей

С 25 марта в Перми из-за ремонтных работ частично ограничат движение транспорта на ул. Строителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время в районе пересечения ул. Строителей с бульваром Преображенского идет капитальный ремонт для создания дополнительного выезда из деревни Кондратово. Общая длина ремонтируемого участка составляет 720 м. Здесь будут обустроены тротуары, остановки общественного транспорта и пешеходного перехода, установят светофор.

Ограничение будет действовать до конца мая. Для водителей транспортных средств будет организован проезд в обоих направлениях по одной полосе.