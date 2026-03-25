17-летний водитель на самодельном кабриолете в Ижевске едва не сбил пешеходов

Сотрудники ГАИ задержали 17-летнего юношу на автомобиле ВАЗ-2110 с обрезанной крышей. Как сообщили в «МВД Медиа», водитель самодельного кабриолета чуть не задавил пешеходов по улице 10 лет Октября.

Установлено, что прав на управление транспортом подросток не имел. Автомобиль он приобрел на собственные сбережения. «Желая произвести впечатление на друзей, он самостоятельно модифицировал конструкцию кузова, после чего устроил опасные заезды по городу»,— говорится в сообщении.

В отношении несовершеннолетнего составлено шесть административных протоколов. К ответственности также привлечена его мать. Сам автомобиль, по заявлению молодого человека, сдан на металлолом.