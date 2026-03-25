Из-за обмеления Эшкаконского водохранилища в Кисловодске ограничили водоснабжение

Из-за обмеления Эшкаконского водохранилища в Кисловодске вода в дома жителей будет поступать два раза в день. Об этом сообщили в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Причиной ЧП послужили неблагоприятные климатические условия, гидрологические изменения и слабый приток воды. Бесперебойную работу Эшкаконского гидроузла сейчас обеспечить практически невозможно, а это ключевой элемент всей системы водоснабжения региона.

С 25 марта на курорте вводят подачу воды по графику. Водоснабжение будут включать дважды в день: утром с 5:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 22:00. Такой режим будет действовать ежедневно, пока ситуация не нормализуется.

Для жителей города и близлежащих поселков организуют подвоз воды.

Мария Хоперская