Жителя Адыгеи арестовали за мошенничество с использованием sim-бокса

Суд в Адыгее избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 20-летнего жителя Майкопа, подозреваемого в мошенничестве с использованием телекоммуникационного оборудования. Как сообщили в УФСБ по республике, фигурант арестован на три месяца, ему грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, молодой человек организовал в арендованной квартире кол-центр, выполняя функции оператора sim-бокса — устройства, позволяющего одновременно задействовать большое количество sim-карт. С его помощью, как утверждают правоохранительные органы, осуществлялись массовые звонки гражданам в различных регионах России с целью хищения денежных средств. Предварительно ущерб оценивается примерно в 2 млн руб.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками регионального УФСБ совместно с МВД. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого изъяты sim-бокс, более 500 sim-карт и мобильный телефон, что, по оценке силовиков, подтверждает его причастность к инкриминируемым эпизодам.

