Суд оштрафовал юрлицо за незаконную передачу денег в фонд «Моя Кубань»

Мировой судья судебного участка № 258 Красноармейского района привлек к административной ответственности ООО «Кубаньдорснаб» по делу о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Как установил суд, компания нарушила требования ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, в декабре 2023 года учредитель общества, действуя в интересах «Кубаньдорснаба» и аффилированного с ним ООО «Красноармейское ДРСУ», перечислил 20 млн руб. лицу, обладавшему влиянием на принятие управленческих решений. Денежные средства были направлены на расчетный счет фонда «Моя Кубань» под видом оплаты за предоставление права на заключение контрактов с «Красноармейским ДРСУ».

В ходе разбирательства суд признал доказанным факт правонарушения. ООО «Кубаньдорснаб» назначен административный штраф в размере 20 млн руб. с конфискацией аналогичной суммы, признанной предметом правонарушения.

Вячеслав Рыжков