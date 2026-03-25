На Ставрополье прибыл самолет-лаборатория для вызова дождей

В Ставропольский край прибыл самолет-лаборатория Росгидромета. Он будет работать над искусственным увеличением осадков, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

В 2025 году эта технология позволила примерно на треть увеличить уровень влаги в почве, что положительно сказалось на урожае. В том сезоне самолет проработает в регионе около месяце.

Основная задача — поддержка озимых культур, 98% которых сейчас находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Также дополнительная влага поможет яровым культурам, сев которых уже выполнен более чем на 20%.

Мария Хоперская