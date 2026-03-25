Три домашних питомца погибли под ракетами в Белгороде

В результате ракетного обстрела Белгорода повреждения получили жилые объекты: выбиты окна в многоквартирном доме и разрушена пристройка в частном домовладении. Люди не пострадали — в момент удара по наиболее пострадавшему дому семья находилась в другой его части. Однако погибли три домашних питомца, находившиеся в пристройке. Об этом 25 марта рассказал мэр города Валентин Демидов в своем канале в мессенджере Max.

«Мы предложили размещение в ПВР. Пока люди приняли решение остаться дома. Окажем им всю необходимую помощь»,— сообщил господин Демидов.

На месте происшествия работают оперативные службы. После фиксирования всех повреждений имущества начнутся работы по восстановлению.

«Как я уже рассказывал, в течение месяца с нашими спасателями из ГО ЧС Белгорода работают две бригады из Челябинска. Спасибо им за помощь!»,— написал мэр.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 25 марта Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате удара по объектам энергетики без света остались около 450 тыс. человек в областном центре, Белгородском, Шебекинском и Яковлевском округах. Обесточен оказался ряд объектов водоснабжения. Зафиксированы перебои с подачей воды и тепла.

Сегодня также стало известно, что в приграничье Белгородской области было решено эвакуировать постояльцев социальных учреждений, которые сами не могут оказать себе помощь. Людей планируют вывезти в другие регионы, первыми помощь предложили власти Вологодской области.

Денис Данилов