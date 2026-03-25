Ремонт одного из этажей «Дома Советов» в Перми оценили в 46 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на право выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Советов», расположенного на ул. Ленина, 51, в Перми.

Подрядчик должен будет отремонтировать помещения третьего этажа здания и заменить на этаже старую систему кондиционирования воздуха.

Как указано в проекте контракта, к работам необходимо приступить 27 апреля 2026 года и завершить их 26 декабря 2026 года.

Максимальная цена контракта составляет 46,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 6 апреля.