Ремонт одного из этажей «Дома Советов» в Перми оценили в 46 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на право выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Советов», расположенного на ул. Ленина, 51, в Перми.

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

Подрядчик должен будет отремонтировать помещения третьего этажа здания и заменить на этаже старую систему кондиционирования воздуха.

Как указано в проекте контракта, к работам необходимо приступить 27 апреля 2026 года и завершить их 26 декабря 2026 года. 

Максимальная цена контракта составляет 46,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 6 апреля.  