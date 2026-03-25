Писатель из Удмуртии Вячеслав Ар-Серги получил международную премию

Народный писатель Удмуртии Вячеслав Ар-Серги стал лауреатом Международной литературной премии имени Фазиля Искандера. Награду вручили в Москве на торжественной церемонии, которая прошла в девятый раз. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Писатель отмечен в номинации «Дерево детства» (подростковая литература) за повесть «Удмуртское море» (12+), опубликованную в московском журнале «Литературные знакомства». Премия присуждается за выдающиеся достижения по шести направлениям: проза, поэзия, публицистика, драматургия, детская литература и перевод.

Вячеслав Ар-Серги — лауреат Всероссийской премии «Серебряный Дельвиг», премии «Гипертекст» памяти А. Б. Чаковского и Государственной премии Удмуртии за 2023 год.

Его тексты отличаются фольклорными элементами, живой разговорной речью и элементами удмуртской культуры. Писатель продолжает работать над новыми произведениями на русском, удмуртском и других языках.

«Русский ПЕН-центр» — писательское объединение, созданное в 1989 году. Оно основало премию Фазиля Искандера сразу после смерти писателя в 2016 году.