В Буденновске директор агрофирмы скрыл от налогов 9,9 млн рублей

Следственный комитет России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело против директора коммерческой организации из Буденновского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемый с ноября 2024 по февраль 2025 года занимался выращиванием зерновых культур и умышленно скрыл от взыскания более 9,9 млн руб. Эти деньги должны были пойти на погашение недоимки по налогам и сборам.

Он проводил все расчеты с контрагентами через подконтрольные ему фирмы, полностью обходя собственные банковские счета компании. Такой маневр позволил вывести средства из-под контроля налоговых органов. Директор направлял платежи через цепочку связанных структур, чтобы избежать ареста счетов. Сейчас следователи фиксируют доказательства и требуют возместить ущерб бюджету.

Сумма в 9,9 млн руб. квалифицируется как крупный размер по ст. 199.2 УК РФ, и подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Следователи наложили арест на имущество подозреваемого, чтобы гарантировать возврат средств в бюджет.

В Буденновском округе это не единичный случай. Ранее в августе 2025 года там же заподозрили другого руководителя фирмы в сокрытии 28 млн руб. от налогов — тоже через подставные расчеты. А в Ставрополе с января по май 2025 года аналогично скрыли свыше 5,1 млн руб. при выращивании зерновых.

Станислав Маслаков