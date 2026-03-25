Здание скандально известного дома престарелых пытаются сдать в аренду

В поселке Протасы Пермского округа пытаются сдать в аренду здание профилактория, в котором располагался скандально известный пансионат для престарелых «Долголетие». Объявление размещено на сайте «Авито».

Здание общей площадью 3 тыс. кв. м располагается по адресу: поселок Протасы, 11-й квартал, 16. «Профилакторий. Отдельные и общие комнаты. Уютно, чисто, современно. Есть столовая. Возможна организация питания»,— указано в объявлении. Стоимость аренды составляет 1,5 млн руб. в месяц.

Дом престарелых «Долголетие» оказался в центре скандала в конце октября 2024 года. СМИ сообщили о смерти двух пациентов этого пансионата. По мнению родственников, трагедия была вызвана плохими условиями и ненадлежащим уходом за пожилыми людьми. После того как публикацию прочитали в СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Была задержана управляющая пермским пансионатом Татьяна Цыцева. Сам дом престарелых прекратил свою работу.

В январе 2026 года в отношении бывшего оператора пансионата для престарелых «Долголетие» — ООО «Долголетие» была введена процедура наблюдения. Как указано в определении суда, общая сумма долгов ООО «Долголетие» составляет 8,2 млн руб.