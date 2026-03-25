В Северной Осетии назначен новый главный архитектор

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о назначении главным архитектором республики Руслана Албегова. Об этом сообщает пре—служба регионального правительства.

Фото: Официальный аккаунт администрации главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики

Руслан Албегов родился в 1988 году во Владикавказе. Окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. С 2011 до 2015 года работал архитектором в ООО «Степ», с 2017 по 2019 год был заместителем директора Северо-Кавказского филиала Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

До 2024 года занимал должность ведущего специалиста Северо-Кавказского филиала ГМИИ им. Пушкина.

